1.Основные виды словосочетаний. 2.-Вставить пропущенные буквы. Выписать из данного предложения все возможные словосочетания, определить способ связи: В тума_ой дали песча_ого берега тускло светились красные и желтые огни ст...
Русский язык
1.Основные виды словосочетаний. 2.-Вставить пропущенные буквы. Выписать из данного предложения все возможные словосочетания, определить способ связи: В тума_ой дали песча_ого берега тускло светились красные и желтые огни стар_й г_стиницы. -Запиши предложения. Подчеркни в них члены предложения, выраженные словосочетаниями. В зрелом возрасте я много раз наблюдал восход солнца. Множеством блёстков сверкает растянутая в лесу паутина. Ученик выполнил только часть задания. У кассы стоял юноша с загорелым лицом. - Произведи синтаксический разбор предложений. а) Свежеет, и блеск вечера меркнет. б) Стройные частые сосенки подбежали к обрыву и заглядывают в воду. Пожалуйста помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-свободные и несвободные.2-туманной, песчаного, багряные, старинной, гостиницы.3. а)-свежеет-глагол,и-союз,-блеск-сущ,вечера-определение,меркнет-глагол б)стройные-прил.,частые-прил.,сосенки-сущ,-подбежали-гл,к обрыву- обстоятельство,и-союз,заглядывают-глагол,в воду-обстоятельство а че я хз,может тупой
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