1.Основные виды словосочетаний. 2.-Вставить пропущенные буквы. Выписать из данного предложения все возможные словосочетания, определить способ связи: В тума_ой дали песча_ого берега тускло светились красные и желтые огни ст...

Русский язык

1.Основные виды словосочетаний. 2.-Вставить пропущенные буквы. Выписать из данного предложения все возможные словосочетания, определить способ связи: В тума_ой дали песча_ого берега тускло светились красные и желтые огни стар_й г_стиницы. -Запиши предложения. Подчеркни в них члены предложения, выраженные словосочетаниями. В зрелом возрасте я много раз наблюдал восход солнца. Множеством блёстков сверкает растянутая в лесу паутина. Ученик выполнил только часть задания. У кассы стоял юноша с загорелым лицом. - Произведи синтаксический разбор предложений. а) Свежеет, и блеск вечера меркнет. б) Стройные частые сосенки подбежали к обрыву и заглядывают в воду. Пожалуйста помогите)

Автор: Гость