1. Освобождение Москвы от польской интервенции в 1612 г. связано с А) отрядами, под п??едводительством И. Болотникова Б) народным ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского В) войсками под командованием М. Скопина...

История

1. Освобождение Москвы от польской интервенции в 1612 г. связано с А) отрядами, под п??едводительством И. Болотникова Б) народным ополчением под руководством К. Минина и Д. Пожарского В) войсками под командованием М. Скопина-Шуйского Г) шведскими союзными отрядами Делагарди 2. Андрусовское перемирие 1667 г. и «Вечный мир» 1686 г. закрепили за Россией территорию А) Крыма и Северного Причерноморья Б) Правобережной Украины и Белоруссии В) Левобережной Украины и Киева Г) Прибалтики и Карелии 3. В правление царя Алексея Михайловича (1645-1676 г.г.) А) произошел церковный раскол Б) учрежден патриарший престол В) обретена независимость Русской церкви от Византии Г) состоялся Стоглавый собор 4. Окончательное закрепощение крестьян, введение бессрочного сыска беглых произошли в правление царя А) Ивана Грозного Б) Бориса Годунова В) Алексея Михайловича Г) Петра Алексеевича 5. «Табель о рангах» - это документ петровского времени, определявший А) порядок продвижения по государственной службе Б) порядок наследования поместий В) систему престолонаследия Г) права и полномочия коллегий 6. Первая печатная газета «Ведомости» появилась в России при: А) Петре I Б) Екатерине II В) Александре I Г) Александре II 7. Ассамблеи, собрания-балы для аристократии, впервые появились в России в царствование А) Алексея Михайловича Б) Федора Алексеевича В) Петра Великого Г) Анны Иоанновны 8. В ходе преобразований Петра Первого территория России впервые была разделена на крупные административные единицы - А) поветы Б) области В) воеводства Г) губернии 9.Полтавская битва произошла: А) 27 июня 1709 г. Б) 27 июля 1709 г. В) 27 августа 1709 г. Г) 27 сентября 1709 г. 10.Царевна Софья в борьбе за престол опиралась на: А) гвардию Б) стрельцов В) бояр Г) казачество 11.Новое летоисчисление в России было введено в: А) 1701 г. Б) 1702 г. В) 1700 г. Г) 1699 г.

Автор: Гость