1. От двух пристаней, находящихся на расстоянии 90 км, отошли два теплохода навстречу друг другу. Скорость одного из них – 24 км/ч, скорость другого теплохода – 21 км/ч. Через сколько часов теплоходы встретятся? А. через 1 ч; ...

Математика

1. От двух пристаней, находящихся на расстоянии 90 км, отошли два теплохода навстречу друг другу. Скорость одного из них – 24 км/ч, скорость другого теплохода – 21 км/ч. Через сколько часов теплоходы встретятся? А. через 1 ч; Б. через 2 ч; В. через 3 ч; Г. через 4 ч. 2. Сторона квадрата 19 дм. Чему равен его периметр? А. 76 дм; Б. 76 дм2; В. 361 дм; Г. 38 дм. 3. После того, как цифру, стоящую в разряде десятков тысяч некоторого числа, увеличили на 4, получилось 124003. Первоначальное число равно: А. 164003; Б. 120003; В. 124043; Г. 84003. 4. Стоимость автомобиля снизили сначала на 30 000 руб., а через месяц снизили ещё раз. После этого его цена составила 275 000 руб. На сколько снизили цену второй раз, если первоначально автомобиль стоил 325 000 руб.? А. 50 000 руб. Б. 30 000 руб. В. 20 000 руб. Г. 75 000 руб. 5. Укажи верное начало решения уравнения: 750 – (х + 90) = 250. А. х + 90 = 250 + 750; Б. х = 750 – 90 + 150; В. х = 750 – 250; Г. х + 90 = 750 – 250. 6. Длина красного шнура 3 м 4 дм, а белого шнура 43 дм. Какой шнур длиннее? А. красный; Б. белый; В. одинаковой длины; Г. невозможно определить. 7. Размеры класса 5 м 8 дм на 8 м 4 дм. Хватит ли шести планок длиной 5 м, чтобы сделать из них плинтус в классе? А. хватит; Б. не хватит; В. невозможно определить; Г. немного не хватит. 8. Сколько цифр получится в частном при делении чисел 27645 и 5? А. три; Б. четыре; В. пять; Г. шесть. 9. Три старых компьютера можно обменять на два новых. Сколько стоит новый компьютер, если старый стоит 8 000 руб.? А. 16 000 руб. Б. 24 000 руб. В. 12 000 руб. Г. 8 000 руб. 10. Выбери наиболее точный ответ из предложенных. При умножении чисел 450 и 50 в конце ответа будет… А. 1 нуль; Б. 2 нуля; В. 3 нуля; Г. 4 нуля. 11. Треть пути геологи прошли на лыжах, а оставшуюся часть пути проехали на вездеходе. Какова длина всего пути, если на лыжах геологи шли 3 ч со скоростью 8 км/ч? А. 24 км; Б. 8 км; В. 72 км; Г. 60 км. 12. Сколько вершин у куба? А. три; Б. четыре; В. шесть; Г. восемь. 13. Одна сторона прямоугольника 5 см, а его площадь – 60 см2. На сколько одна сторона прямоугольника больше другой? А. 12 см; Б. на 12 см; В. на 7 см; Г. на 5 см. 14. Купили сыр и 4 кг мандаринов. За всё заплатили 450 рублей. Треть этой суммы стоит сыр. Сколько стоит 1 кг мандаринов? А. 150 руб. Б. 300руб. В. 100 руб. Г. 75 руб.

Автор: Гость