1) От приведенных форм образуйте действительные причастия настоящего времени.. Вы??елите суффиксы. а) Бросают, вертят, воют, воюют, гонят, жалят, играют, лечат, пишут, пляшут, обожают, решают, стоят, тают, таят, терпят; б) ...

Русский язык
1) От приведенных форм образуйте действительные причастия настоящего времени.. Вы??елите суффиксы. а) Бросают, вертят, воют, воюют, гонят, жалят, играют, лечат, пишут, пляшут, обожают, решают, стоят, тают, таят, терпят; б) бороться, брезжить, брить, брызгать, гонять, держать, зависеть, значить, каяться, клеить, колебаться, колоть, молоть, ненавидеть, стелить, стлать, строиться, стоять, ходить. 2) Спишите, раскрывая скобки, вставьте н-нн (не) выполне..ая работа (не) выспавшийся ребёнок (не) доумевающий (не) опубликова..ый очерк (не)варенная в кастрюле (не) состоявшееся выступление (не) греющее солнце (не) замерзающий ручей (не) написа..о письмо (не) выполненное задание Ещё (не) дострое..ый дом (не) построе..ый дом (не) прочита..ое письмо
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Ответ(ы):
Гость:
А) бросающий, вертящий, воюющий, гонящий, играющий, летящий, пишущий, пляшущий, обожающий, решающий, стоящий, тающий, таящий, терпящий Суффиксы : "ащ", "ящ", "ущ", "ющ"
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