1. Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность. Вероятность того, что изделие нестандартно, равна 0,1. Найти вероятность того, что: 1) из трех проверенных изделий только одно нестандартное; 2) не...
1. Отдел технического контроля проверяет изделия на стандартность. Вероятность того, что изделие нестандартно, равна 0,1. Найти вероятность того, что: 1) из трех проверенных изделий только одно нестандартное; 2) нестандартным будет только третье по порядку проверенное изделие. 2. Игральную кость подбрасывают 320 раз. Какова вероятность того, что цифра 5 при этом выпадет не менее 70 и не более 83 раз?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
вероятность того, что первое стандартное 0,9 вероятность того, что первое нестандартное 1-0,9=0,1 то же самое и для второго вероятность того, что первое стандартное, а второе нет 0,9*0,1=0,09 вероятность того, что второе стандартное, а первое нет 0,9*0,1=0,09 вероятность того, что одно стандартное, а второе нет 0,09+0,09=0,18