1)Отличительная черта характера Данко 2)Отношение к жизни Данко 3)Легенда и современность Данко 4)Поступки, совершаемые героями Данко 5)Отношение писателя к героям(Данко) помогите пожалуйста 15 баллов дам!

Литература

1)Отличительная черта характера Данко 2)Отношение к жизни Данко 3)Легенда и современность Данко 4)Поступки, совершаемые героями Данко 5)Отношение писателя к героям(Данко) помогите пожалуйста 15 баллов дам!

Автор: Гость