1)Отличительная черта характера Данко 2)Отношение к жизни Данко 3)Легенда и современность Данко 4)Поступки, совершаемые героями Данко 5)Отношение писателя к героям(Данко) помогите пожалуйста 15 баллов дам!
Литература
1)Отличительная черта характера Данко 2)Отношение к жизни Данко 3)Легенда и современность Данко 4)Поступки, совершаемые героями Данко 5)Отношение писателя к героям(Данко) помогите пожалуйста 15 баллов дам!
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Отношения писателя к героям
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