1. отметь предложение, в котором на месте пропуска необходимо поставить тире. а)Величайшее богатство народа__ его язык б) Сердце ___ не камень в)Климат в этой местности ____ мягок и полезен для здоровья г)Снег за окном __ ...

Русский язык

1. отметь предложение, в котором на месте пропуска необходимо поставить тире. а)Величайшее богатство народа__ его язык б) Сердце ___ не камень в)Климат в этой местности ____ мягок и полезен для здоровья г)Снег за окном __ точно пуховое одеяло д) Время сейчас __ неясное и неспокойное е) Деревья за окном__ словно таинственные незнакомцы з) Вселенная __ есть система мирозданья, весь мир и) Снег __ будто белое покрывало к) Отец Грина _ участник польского восстания

Автор: Гость