1.Отметьте наиболее полный и правильный ответ: Какие тепловые пояса есть на планете Земля? А) полярный, умеренный пояса В) тропический пояс и экваториальный пояс С) полярные пояса, умеренные пояса и тропический пояс D) пол...

География

1.Отметьте наиболее полный и правильный ответ: Какие тепловые пояса есть на планете Земля? А) полярный, умеренный пояса В) тропический пояс и экваториальный пояс С) полярные пояса, умеренные пояса и тропический пояс D) полярные, умеренные, тропические пояса экваториальный и южный пояса 2.В какой природной зоне Африки водятся зебра, слоны, жирафы? А) в полупустынях В)в саваннах С) во влажных экваториальных лесах D) в смешанных лесах 3. Река Африки, впадающая в Индийский океан: А) Замбези В) Нил С) Конго D) Оранжевая

Автор: Гость