1.Отметьте наиболее полный и правильный ответ: Какие тепловые пояса есть на планете Земля? А) полярный, умеренный пояса В) тропический пояс и экваториальный пояс С) полярные пояса, умеренные пояса и тропический пояс D) пол...
География
1.Отметьте наиболее полный и правильный ответ: Какие тепловые пояса есть на планете Земля? А) полярный, умеренный пояса В) тропический пояс и экваториальный пояс С) полярные пояса, умеренные пояса и тропический пояс D) полярные, умеренные, тропические пояса экваториальный и южный пояса 2.В какой природной зоне Африки водятся зебра, слоны, жирафы? А) в полупустынях В)в саваннах С) во влажных экваториальных лесах D) в смешанных лесах 3. Река Африки, впадающая в Индийский океан: А) Замбези В) Нил С) Конго D) Оранжевая
Ответ(ы):
Гость:
1.С 2.В 3.А . ну ещё может быть Нил ведь он в красное море идет, а красное море через Баб - ель - Мандебскую протоку в Индийский океан. но по - моему это А
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