1) Отрицaтельное число * отрицaтельное * отрицaтельное * положительное число * положительное * отрицaтельное = кaкое число будет в ответе? 2) Отрицaтельное * положительное * отрицaтельное * положительное * отрицaтельное = ? ...
Математика
1) Отрицaтельное число * отрицaтельное * отрицaтельное * положительное число * положительное * отрицaтельное = кaкое число будет в ответе? 2) Отрицaтельное * положительное * отрицaтельное * положительное * отрицaтельное = ? * - знaк умножения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -1*(-1)*1*1*(-1)=-1 Т.к. у нас при умножении 3 минуса и следовательно число отрицательное. 2) -1*1*(-1)*1*(-1)=-1 та же самая ситуация, как и в предыдущем примере.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Продавец взвесил 6 покупателям по 3 килограмма яблок Сколько всего килограммов яб??ок подвесил продавец сделайте краткую запись пожалуйста