1) Отрицaтельное число * отрицaтельное * отрицaтельное * положительное число * положительное * отрицaтельное = кaкое число будет в ответе? 2) Отрицaтельное * положительное * отрицaтельное * положительное * отрицaтельное = ? ...

Математика
1) Отрицaтельное число * отрицaтельное * отрицaтельное * положительное число * положительное * отрицaтельное = кaкое число будет в ответе? 2) Отрицaтельное * положительное * отрицaтельное * положительное * отрицaтельное = ? * - знaк умножения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)   -1*(-1)*1*1*(-1)=-1 Т.к. у нас при умножении 3 минуса и следовательно число отрицательное. 2)   -1*1*(-1)*1*(-1)=-1 та же самая ситуация, как и в предыдущем примере.
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