1. ознаки осені у рослинному світі та тваринному світі?? 2. які роботи виконують лю??и в осени на полі в саду, на городі?

Гость: Гость:

1. осень для животных: осенью некоторые животные накапливают жир ,например: ёжики, медведи, кабаны и т. д. осень для растений: растения вянут и таким образом в земле питательные вещества,ещё люди собирают семена что бы весной посадить что-то. 2.люди собирают урожай, а некоторые ростения только садят как зимний чеснок.