1. ознаки осені у рослинному світі та тваринному світі?? 2. які роботи виконують лю??и в осени на полі в саду, на городі?
Окружающий мир
1. ознаки осені у рослинному світі та тваринному світі?? 2. які роботи виконують лю??и в осени на полі в саду, на городі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. осень для животных: осенью некоторые животные накапливают жир ,например: ёжики, медведи, кабаны и т. д. осень для растений: растения вянут и таким образом в земле питательные вещества,ещё люди собирают семена что бы весной посадить что-то. 2.люди собирают урожай, а некоторые ростения только садят как зимний чеснок.
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