1)Первый балл Наташи Ростовой(описание) что чувствовала наташа 2)Помолвка Болконского с Ростовой(как болконский поехал к отцу и что он ему ответил)

Гость: Гость:

1. Первый бал для всех юных красавиц очень волнителен,Наташа - не исключение.Долгие сборы,поправление причесок маме и Соне, и вот Наташа на балу. Столько впечатлений,столько положительных эмоций испытала девушка в этот момент. Однако и время волнению нашлось.Волнение пришло,когда никто не подходил звать её на танец ( “ Нет, это не может быть! — думала она. — Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую и как им весело будет танцевать со мною»). Однако Пьер,заметив князя Андрея,предложил ему станцевать танец с Ростовой,на что князь Андрей охотно согласился. И Наташа,и князь Андрей остались более чем довольны своим танцем. 2. Несколько раз после того знаменательно бала князь Андрей бывал у Ростовых,что очень нравилось Наташе. На три недели князь Андрей прекратил свои посещения,по причине отъезда к отцу. Для женитьбы нужно было согласие отца. ( Отец с наружным спокойствием, но внутренней злобой принял сообщение сына. Он не мог понять того, чтобы кто-нибудь хотел изменять жизнь, вносить в нее что-нибудь новое, когда жизнь для него уже кончалась. — «Дали бы только дожить так, как я хочу, а потом бы делали, что хотели», говорил себе старик. С сыном однако он употребил ту дипломацию, которую он употреблял в важных случаях. Приняв спокойный тон, он обсудил всё дело.Во-первых, женитьба была не блестящая в отношении родства, богатства и знатности. Во-вторых, князь Андрей был не первой молодости и слаб здоровьем (старик особенно налегал на это), а она была очень молода. В-третьих, был сын, которого жалко было отдать девчонке. В-четвертых, наконец, — сказал отец, насмешливо глядя на сына, — я тебя прошу, отложи дело на год, съезди за-границу, полечись, сыщи, как ты и хочешь, немца, для князя Николая, и потом, ежели уж любовь, страсть, упрямство, что хочешь, так велики, тогда женись...) Князь Андрей не мог ослушаться отца,поэтому,сделав предложение Наташе Ростовой ( получив предварительно согласие её родителей) и уверив её,что она остается свободна и помолвка их будет тайной,он уехал за границу на год.