1,Первый поэт казахов – Абай Кунанбаев. Ни в раннем, ни в позднем периоде истории к??захов не известно имя поэта, превосходящего его по величию духа. Ахмет Байтурсынов Қазаө тіліне аударыңыз??????? пожалуйста помогите?????? 2,...
Қазақ тiлi
1,Первый поэт казахов – Абай Кунанбаев. Ни в раннем, ни в позднем периоде истории к??захов не известно имя поэта, превосходящего его по величию духа. Ахмет Байтурсынов Қазаө тіліне аударыңыз??????? пожалуйста помогите?????? 2, Насколько мы будем удалены от дня смерти Абая, настолько будем сближаться с ним духовно, в этом не может быть и крупицы сомнения. Положение народа не может оставаться неизменным, со временем народ просветится, напитается плодами знаний и искусства, слава Абая будет расти изо дня в день. Потянутся люди к праху Абая, называя его первым своим поэтом, и тогда светом любви продлятся и укрепятся узы между народом и Абаем. Нам не суждено стать свидетелями тех дней, но дух наш услышит и возрадуется. Мыржакып Дулатов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы- соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ. Ахмет Байтұрсынов. 2. Зәредей шүбә етпейміз, Абайдың өлген күнінен қанша алыстасақ, рухына санша жақындармыз. Үнемі бұл күйде тұрмас, халық ағарар, өнер -білімге қанар, сол күндерде Абай құрметі күннен күнге артылар. Бірінші ақынымыз деп қабірін халқы жиі-жиі зиарат етер, халықпенен Абай арасы күшті махаббатпен жалғасар. Ол күндерді біз көрмеспіз, бірақ біздің рухымыз сезер, қуанар. Міржақып Дулатов.
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