1,Первый поэт казахов – Абай Кунанбаев. Ни в раннем, ни в позднем периоде истории к??захов не известно имя поэта, превосходящего его по величию духа. Ахмет Байтурсынов Қазаө тіліне аударыңыз??????? пожалуйста помогите?????? 2,...

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1,Первый поэт казахов – Абай Кунанбаев. Ни в раннем, ни в позднем периоде истории к??захов не известно имя поэта, превосходящего его по величию духа. Ахмет Байтурсынов Қазаө тіліне аударыңыз??????? пожалуйста помогите?????? 2, Насколько мы будем удалены от дня смерти Абая, настолько будем сближаться с ним духовно, в этом не может быть и крупицы сомнения. Положение народа не может оставаться неизменным, со временем народ просветится, напитается плодами знаний и искусства, слава Абая будет расти изо дня в день. Потянутся люди к праху Абая, называя его первым своим поэтом, и тогда светом любви продлятся и укрепятся узы между народом и Абаем. Нам не суждено стать свидетелями тех дней, но дух наш услышит и возрадуется. Мыржакып Дулатов

Автор: Гость