1.По формуле n = 2k вычислите чётное число, если k = 4025 2. Можно ли сократить дробь на 3 : 360 468( дробь), 909 1245 ( дробь) 3. Запишите все составные числа, которые расположены в натуральном ряду чисел между числами 13 ...

Математика

1.По формуле n = 2k вычислите чётное число, если k = 4025 2. Можно ли сократить дробь на 3 : 360 468( дробь), 909 1245 ( дробь) 3. Запишите все составные числа, которые расположены в натуральном ряду чисел между числами 13 и 23. 4. Разложите на простые множители числа 50,72,120. 5. Какое число представлено в виде произведения 2* 3*3*5*5 ? 6. Решите задачу, составляя уравнения: На берегу пруда уток в 4 раза больше, чем гусей. Через некоторое время 14 уток улетели, но на пруд прилетели 22 гуся. После этого уток и гусей стало поровну. Сколько было уток и сколько было гусей?

Автор: Гость