1.По формуле n = 2k вычислите чётное число, если k = 4025 2. Можно ли сократить дробь на 3 : 360 468( дробь), 909 1245 ( дробь) 3. Запишите все составные числа, которые расположены в натуральном ряду чисел между числами 13 ...
Математика
1.По формуле n = 2k вычислите чётное число, если k = 4025 2. Можно ли сократить дробь на 3 : 360 468( дробь), 909 1245 ( дробь) 3. Запишите все составные числа, которые расположены в натуральном ряду чисел между числами 13 и 23. 4. Разложите на простые множители числа 50,72,120. 5. Какое число представлено в виде произведения 2* 3*3*5*5 ? 6. Решите задачу, составляя уравнения: На берегу пруда уток в 4 раза больше, чем гусей. Через некоторое время 14 уток улетели, но на пруд прилетели 22 гуся. После этого уток и гусей стало поровну. Сколько было уток и сколько было гусей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. n = 2*4025 = 9050 №2. 360/468 = 120/156 - Можно 909/1245 = 303/415 - Можно №3. 14,15,16,18,20,21,22 №4. 50 = 2*5*5 72 = 2*2*2*3*3 120 = 2*2*2*3*5 №5. 2*3*3*5*5 = 450 №6. Пусть гусей x Тогда уток 4x Составим уравнение: 4x - 14 = x + 22 4x - x = 22 + 14 3x = 36 x = 12 - гусей 12 * 4 = 48 - уток. Ответ: 12 гусей и 4 уток
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