1 почему от нагретых участков твёрдого тела теплота передаётся менее нагретым его участкам? Как называется такое явление?

Биология

1 почему от нагретых участков твёрдого тела теплота передаётся менее нагретым его участкам? Как называется такое явление?

Автор: Гость