1 почему от нагретых участков твёрдого тела теплота передаётся менее нагретым его участкам? Как называется такое явление?
Биология
1 почему от нагретых участков твёрдого тела теплота передаётся менее нагретым его участкам? Как называется такое явление?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Терморегуляция так и называется.p.s это тебе не пригодится
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