1. Почему после отмены крепостного права государство оказалось перед необходимостью проведения других реформ?2. Какими обстоятельствами было обусловле но создание местного самоуправления? Дайте характеристику земской ...
1. Почему после отмены крепостного права государство оказалось перед необходимостью проведения других реформ?2. Какими обстоятельствами было обусловле но создание местного самоуправления? Дайте характеристику земской реформы. В чем вы видите ее плюсы и минусы? 3. Какие принципы были положены в основу судебной реформы? Как вы думаете, почему именно судебная реформа оказалась наиболее последовательной? 4. Какие изменения произошли в армии? Почему рекрутская повинность перестала отвечать потребностям государства? 5. В чем вы видите достоинства и недостатки реформы в области просвещения? 6. Дайте оценку проекта М. Т. Лорис- Меликова. Можно ли считать этот проект конституционным? Пожалуйста кратко.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Потому что отмена крепостного права породила ряд проблем, которые решали эти ревормы. Нужно было заново устраиватьс социальную и экономическую жизнь страны, решать, что делать со свободными, с теми, кто не может осовободиться и т. д.