1. Почему после отмены крепостного права государство оказалось перед необходимостью проведения других реформ?2. Какими обстоятельствами было обусловле но создание местного самоуправления? Дайте характеристику земской реформы. В чем вы видите ее плюсы и минусы? 3. Какие принципы были положены в основу судебной реформы? Как вы думаете, почему именно судебная реформа оказалась наиболее последовательной? 4. Какие изменения произошли в армии? Почему рекрутская повинность перестала отвечать потребностям государства? 5. В чем вы видите достоинства и недостатки реформы в области просвещения? 6. Дайте оценку проекта М. Т. Лорис- Меликова. Можно ли считать этот проект конституционным? Пожалуйста кратко.