1-Почему пробка при нагревании увеличивается? 2-Почему рельсы при охлаждении увеличиваются в объёме?

Физика
1-Почему пробка при нагревании увеличивается? 2-Почему рельсы при охлаждении увеличиваются в объёме?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. При нагревании пробки частицы удаляются друг от друга и из- за этого увеличивается объём тела.
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