1) Почему считают, что человек может заниматься деятельностью? 2) Какие виды деяте??ьности бывают Даю 10 баллов

Обществознание
1) Почему считают, что человек может заниматься деятельностью? 2) Какие виды деяте??ьности бывают Даю 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Деятельность- не нуждается в опыте, умений, знаний и тд. поэтому деятельностью может заниматься любой человек 2) например; увлечение рисованием, увлечение в готовке
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