1)Почему в области экватора у поверхности Земли атмосферное давление низкое, а в в??рхних слоях тропосферы — высокое? 2) В каких широтах располагаются пояса пониженного атмосферного давления, в каких — повышенного атмосферног...

Гость: Гость:

1. На экваторе, где атмосферное давление низкое, нагретый Солнцем воздух поднимается вверх и растекается в верхних слоях тропосферы в сторону полюсов. Охлаждаясь, он опускается в тропических широтах и создаёт область высокого давления 2. В тропических широтах материки всегда нагреты сильнее, чем океаны, и давление над ними ниже. 3.На образования различных поясов влияет рельеф.(это точно) 4.Широтное распределение температур таково, что температуру растет от полюсов тропическому поясу, затем падает в экваториальном. Распределение осадков (широтное) напрямую связано с распределением давления: 1. Арктический пояс (давление высокое - осадков относительно мало) 2. Умеренный пояс (давление низкое - осадков много) 3. Тропический пояс (даление высокое - осадков относительно мало) 4. Экваториальная ложбина (низкое даление - осадков много)