1 почему жаловался илья из муромура на судьбу былина как илья из муромура стал бог??тырем. 2 откуда ехал слон из рассказа как слона лечили. 3 как погиб жеке батыр защищая степи сарыарки от врагов. 4 как назвал человека Михфлков...

Литература

1 почему жаловался илья из муромура на судьбу былина как илья из муромура стал бог??тырем. 2 откуда ехал слон из рассказа как слона лечили. 3 как погиб жеке батыр защищая степи сарыарки от врагов. 4 как назвал человека Михфлков в стихотворении. 5 сколько лет герою стихотворения З. Александровой золотые руки у парнишки. 6 чему говорит Спасибо стихотворение А.Барто В пустой квартире. 7 каких птиц называет соловьями степи в произведение Родная степь. 8 сказка это . 9 в приведенным выше отрывке из стихотворения зима. 10 То о чем говорится в произведение, круг явлений и событий. 11 значения слова попонка. 12 блогодаря этому герою произведения Ю.Яковлева А воробьев стекло не выбивал

Автор: Гость