1.Под действием некоторых сил тело массой 450 кг движется с ускорением 0.8м/с^2. Определите массу тела, которая под действием той же силы движется с ускорением 0.25м/с^2 2.Из пушки вылетел снаряд массой 10кг со скоростью 600м/...

Физика

1.Под действием некоторых сил тело массой 450 кг движется с ускорением 0.8м/с^2. Определите массу тела, которая под действием той же силы движется с ускорением 0.25м/с^2 2.Из пушки вылетел снаряд массой 10кг со скоростью 600м/с. Определите среднюю силу давления пороховых газов, если по стволу пушки снаряд двигался 5 миллисекунд. 3.Вагон движется согласно уравнению х=50+t-0.1t^2 под действием силы 4кН. Определите его массу

Автор: Гость