1.Под действием некоторых сил тело массой 450 кг движется с ускорением 0.8м/с^2. Определите массу тела, которая под действием той же силы движется с ускорением 0.25м/с^2 2.Из пушки вылетел снаряд массой 10кг со скоростью 600м/...
Физика
1.Под действием некоторых сил тело массой 450 кг движется с ускорением 0.8м/с^2. Определите массу тела, которая под действием той же силы движется с ускорением 0.25м/с^2 2.Из пушки вылетел снаряд массой 10кг со скоростью 600м/с. Определите среднюю силу давления пороховых газов, если по стволу пушки снаряд двигался 5 миллисекунд. 3.Вагон движется согласно уравнению х=50+t-0.1t^2 под действием силы 4кН. Определите его массу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. m1=450 кг, a1=0,8, a2=0,25. F=m*a. F1=450*0,8=360. F1=F2 m2=F2/a2=360/0,25=1440 кг
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