1 Подбери однокоренные глаголы к существительным. Гроза, стон, дрожь, щебет, боль, вес. 2. Докажи, что подобраны однокоренные слова.
Русский язык
1 Подбери однокоренные глаголы к существительным. Гроза, стон, дрожь, щебет, боль, вес. 2. Докажи, что подобраны однокоренные слова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гроза - грозить стон- стонать, дрожь-дрожать, щебет-щебетать, боль-болеть, вес- весить. У них одинаковый корень
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