1.Подписать названия, тип реакции и уравнять правую и левую часть. 1) Fe +O2=FeO 2) Mg +HCl=MgCl2+H2 3) Fe + Cl2 =FeCl3 4) Ae+O2 =Al2O3
Химия
1.Подписать названия, тип реакции и уравнять правую и левую часть. 1) Fe +O2=FeO 2) Mg +HCl=MgCl2+H2 3) Fe + Cl2 =FeCl3 4) Ae+O2 =Al2O3
Ответ(ы):
Гость:
1.Железо + кислород=оксид железа 2. Реакция присоединения. 2Fe +O2=2FeO 2. Магний + хлороводород = хлорид магния + водород. Реакция Замещения. Mg +2HCl=MgCl2+H2 3. железо + хлор = хлорид железа 3. Реакция присоединения. 2Fe + 3Cl2 =2FeCl3 4.алюминий + кислород = оксид алюминия (3). Реакция соединения. 4Al+3O2 =2Al2O3
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