1.Поясните, как проявляются особенности нервной и гуморальной регуляции на примере управления кровеносной системой. 2.Опишите, как осуществляется нервная регуляция кровообращения. 3.Опишите, как осуществляется гуморальная регул...

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1.В человеческом организме регулируются все процессы жизнедеятельности. Природой предусмотрено два механизма, которые используются для этой цели - нервный и гуморальный. Именно с их помощью происходит и регуляция дыхания. 2.Нервная регуляция дыхания Структуры, которые просто необходимы для возникновения дыхательных ритмов, были впервые найдены в продолговатом мозге. Его разрушение ведет к остановке дыхания. Кора головного мозга принимает непосредственное участие в регуляции дыхания. Именно поэтому дыхательный центр находится в постоянной активности. В нём возникают ритмические импульсы возбуждения и регистрируется ритмическая активность. Далее импульсы из центра при помощи центробежных нейронов передаются к дыхательным мышцам и диафрагме. Таким образом осуществляется чередование выдоха и вдоха в нашем организме. При болевом раздражении, раздражении рецепторов кровеносных сосудов или раздражении органов, находящихся в брюшной полости, изменение дыхания происходит совершенно рефлекторно. Так, если вдохнуть пары аммиака, то будут раздражаться рецепторы слизистой носоглотки, это может привести к рефлекторной задержке дыхательного процесса. Это защита организма, которая срабатывает для предотвращения попадания в лёгкие вредного газа. Регуляция дыхания происходит, когда идут нервные импульсы от дыхательных мышц и рецепторов, расположенных в самих легких. От этих импульсов и зависит глубина выдоха и вдоха. 3.Гуморальная регуляция дыхания Главным физиологическим стимулом дыхательных центров является двуокись углерода. Регуляция дыхания обусловливает поддержание нормального содержания СО2 в альвеолярном воздухе и артериальной крови. Возрастание содержания СО2 в альвеолярном воздухе на 0,17% вызывает удвоение МОД, а вот снижение О2 на 39-40% не вызывает существенных изменений МОД.