1) получение переменного тока на разных электростанциях.? 2)передача переменного ??ока на большие расстояния проблемы и пути их решения? 3)использование переменного тока в различных областях

Физика

1) получение переменного тока на разных электростанциях.? 2)передача переменного ??ока на большие расстояния проблемы и пути их решения? 3)использование переменного тока в различных областях

Автор: Гость