1) получение переменного тока на разных электростанциях.? 2)передача переменного ??ока на большие расстояния проблемы и пути их решения? 3)использование переменного тока в различных областях
Физика
1) получение переменного тока на разных электростанциях.? 2)передача переменного ??ока на большие расстояния проблемы и пути их решения? 3)использование переменного тока в различных областях
Ответ(ы):
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АГА! списываем! ататататата
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