1 посчитать рационально (5,98+5,36):2.8:(5*0.003+15*0.029) 2 решите уравнение 8,36-5,36:(0.67x)=7,56 3 кузнечик прыгает по прямой в любую сторону на 15 или 18 см сможет ли о н через 30 прыжков продвинуться на 100 см о...
1 посчитать рационально (5,98+5,36):2.8:(5*0.003+15*0.029) 2 решите уравнение 8,36-5,36:(0.67x)=7,56 3 кузнечик прыгает по прямой в любую сторону на 15 или 18 см сможет ли о н через 30 прыжков продвинуться на 100 см относительно места с которого начал? а на 222см
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.сперва читаем скобки (5.98+5.36)=11.34 5*0.003=0.015 15*0.029=0.435 0.015+0,435=0,45 и потом 11,34:2,8:0,45=9 все вот и ответ к 1 заданию 2) задание 5,36:0,67x=8,36-7,56 5,36:0,67x=0,8 0,67x=5,36:0,8 0,67x=6,7 x=10 3) не знаю