1 посчитать рационально (5,98+5,36):2.8:(5*0.003+15*0.029) 2 решите уравнение 8,36-5,36:(0.67x)=7,56 3 кузнечик прыгает по прямой в любую сторону на 15 или 18 см сможет ли о н через 30 прыжков продвинуться на 100 см о...

1 посчитать рационально (5,98+5,36):2.8:(5*0.003+15*0.029) 2 решите уравнение 8,36-5,36:(0.67x)=7,56 3 кузнечик прыгает по прямой в любую сторону на 15 или 18 см сможет ли о н через 30 прыжков продвинуться на 100 см относительно места с которого начал? а на 222см