1)После очередного снижения цен на материю на 15% 1 м материи стали продавать на 75 ко??. дешевле.Сколько стоил 1 м этой материи до снижения? 2)Колхоз засеял пшеницей 2250 га земли, что составило 75% всей его посевной площади....

Математика

1)После очередного снижения цен на материю на 15% 1 м материи стали продавать на 75 ко??. дешевле.Сколько стоил 1 м этой материи до снижения? 2)Колхоз засеял пшеницей 2250 га земли, что составило 75% всей его посевной площади.Найти посевную площадь колхоза.

Автор: Гость