1)После очередного снижения цен на материю на 15% 1 м материи стали продавать на 75 ко??. дешевле.Сколько стоил 1 м этой материи до снижения? 2)Колхоз засеял пшеницей 2250 га земли, что составило 75% всей его посевной площади....
Математика
1)После очередного снижения цен на материю на 15% 1 м материи стали продавать на 75 ко??. дешевле.Сколько стоил 1 м этой материи до снижения? 2)Колхоз засеял пшеницей 2250 га земли, что составило 75% всей его посевной площади.Найти посевную площадь колхоза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15%=75коп. Ответ:5рублей 75%=2250га Ответ:3000 га Надеюсь, помогла)
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