1)после того как мальчик подарил другу третью часть всех тетрадей и 6тетрадей брат??,у него осталось 12 тетрадей.Сколько тетрадей было у мальчика первоначально? 2)реши уравнение: 23+x+107=250 3)найди сумму цифр наименьшего ч...
Математика
1)после того как мальчик подарил другу третью часть всех тетрадей и 6тетрадей брат??,у него осталось 12 тетрадей.Сколько тетрадей было у мальчика первоначально? 2)реши уравнение: 23+x+107=250 3)найди сумму цифр наименьшего четырёхзначного числа с различными уифрами,у которого начиная слева цифры стоящие на нечетных местах нечетные а цифры стоящие на четных местах четные 4)Для приготовит теста торта берут 4 части муки,2 части молока и сахарного песка. Сколько граммов молока надо взять чтобы приготовить 864г теста в такой пропорции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. 23+х+107=250 130+х=250 х=250-130 х=120
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