1)после того как мальчик подарил другу третью часть всех тетрадей и 6тетрадей брат??,у него осталось 12 тетрадей.Сколько тетрадей было у мальчика первоначально? 2)реши уравнение: 23+x+107=250 3)найди сумму цифр наименьшего ч...

Математика

1)после того как мальчик подарил другу третью часть всех тетрадей и 6тетрадей брат??,у него осталось 12 тетрадей.Сколько тетрадей было у мальчика первоначально? 2)реши уравнение: 23+x+107=250 3)найди сумму цифр наименьшего четырёхзначного числа с различными уифрами,у которого начиная слева цифры стоящие на нечетных местах нечетные а цифры стоящие на четных местах четные 4)Для приготовит теста торта берут 4 части муки,2 части молока и сахарного песка. Сколько граммов молока надо взять чтобы приготовить 864г теста в такой пропорции?

Автор: Гость