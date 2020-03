1. Поставьте глагол ( to be ) в нужной форме: He is… American writer. 2. It’s… nice day. 3. He’s … happy man. 4. She’s… old woman. My flat is… cozy. 6. Some of… students. 7. My name is… Steve. 8. We live in… edge of… town. 9. ...

Английский язык

1. Поставьте глагол ( to be ) в нужной форме: He is… American writer. 2. It’s… nice day. 3. He’s … happy man. 4. She’s… old woman. My flat is… cozy. 6. Some of… students. 7. My name is… Steve. 8. We live in… edge of… town. 9. It’s … very interesting film. 10. They have… three children. 11. …Women are often better teachers than… men. 12. … Summer is… warmest season in… year. 13. There is… old hotel in… our town. 14. Our father is… dentist. 15. Walking… good exercise.

Автор: Гость