1. Постройте график функции у = 2х – 3. а) Найдите значение функции, если значение а??гумента равно 4, -1; б) найдите значение аргумента, при котором значение функции равно 1, 8; в) принадлежит ли графику функции точки А(-...
Алгебра
1. Постройте график функции у = 2х – 3. а) Найдите значение функции, если значение а??гумента равно 4, -1; б) найдите значение аргумента, при котором значение функции равно 1, 8; в) принадлежит ли графику функции точки А(-1; -5) и В(2; 0)
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