1.Постройте график функции y=√х По графику найдите : а) наибольшее и наимньшее значения функции на отрезке [1;3] б) значения х, при которых y≤3 ДАЮ МНОГО БАЛОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!

Алгебра

1.Постройте график функции y=√х По графику найдите : а) наибольшее и наимньшее значения функции на отрезке [1;3] б) значения х, при которых y≤3 ДАЮ МНОГО БАЛОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость