1.Постройте график функции y=√х По графику найдите : а) наибольшее и наимньшее значения функции на отрезке [1;3] б) значения х, при которых y≤3 ДАЮ МНОГО БАЛОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!

Алгебра
1.Постройте график функции y=√х По графику найдите : а) наибольшее и наимньшее значения функции на отрезке [1;3] б) значения х, при которых y≤3 ДАЮ МНОГО БАЛОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=√x D(y)∈[0;∞) x   0     1     4       9 y   0     1     2       3 а)наиб у=√3≈1,7 наим у=1 б)y≤3  x∈[0;9]
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