1.Постройте график функции y=√х По графику найдите : а) наибольшее и наимньшее значения функции на отрезке [1;3] б) значения х, при которых y≤3 ДАЮ МНОГО БАЛОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Алгебра
1.Постройте график функции y=√х По графику найдите : а) наибольшее и наимньшее значения функции на отрезке [1;3] б) значения х, при которых y≤3 ДАЮ МНОГО БАЛОВ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=√x D(y)∈[0;∞) x 0 1 4 9 y 0 1 2 3 а)наиб у=√3≈1,7 наим у=1 б)y≤3 x∈[0;9]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия