1)Построте график функций у=3/8х(дробь)2)Найдите по графику значение функции при х, р??вном:4,6,8,-4.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Алгебра

1)Построте график функций у=3/8х(дробь)2)Найдите по графику значение функции при х, р??вном:4,6,8,-4.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Автор: Гость