1)Построте график функций у=3/8х(дробь)2)Найдите по графику значение функции при х, р??вном:4,6,8,-4.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
1)Построте график функций у=3/8х(дробь)2)Найдите по графику значение функции при х, р??вном:4,6,8,-4.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдите по графику функции приx,равном:4;6;8;-4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. треугольник MNK сторона МN - 8 cm , угол М- 40 градусов, угол N - 50 градусов , измерить угол К
Русский язык
Сколько раз в предложении в окно было видно как Юра Быстро подошел к машине встречается подчинительная связь: 3,4,5,6 раз
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Надо написать коротенькие рассказ по русскому языку об оп??еделении, оно подчёркиваеться волнистой линией, надо написать ч...