1. Представь число 54 в виде суммы разрядных слагаемых  20 + 54  50 + 4  40 + 14  58-4 2. Сравни числа 95 и 105  95 = 105  95 lt; 105  95 gt;105 3. Разность чисел 54 и 28 равна  16  36  82  26 4. Частное чисел 48 и 6...

Математика

1. Представь число 54 в виде суммы разрядных слагаемых  20 + 54  50 + 4  40 + 14  58-4 2. Сравни числа 95 и 105  95 = 105  95 lt; 105  95 gt;105 3. Разность чисел 54 и 28 равна  16  36  82  26 4. Частное чисел 48 и 6 равно  8  6  54  42 5. Произведение чисел 9 и 5 равно  14  4  45 6. Сумма чисел 56 и 17 равна  72  63  73 7. Число 28 больше 4 в  7 раз  в 24 раза  в 32 раза  в 9 раз 8. Найди другое слагаемое, если сумма двух чисел равна 48, а одно из слагаемых равно 16.  32  64  21  3 9. Значение выражения 5 • 4 + 3 • 6 равно  123  66  4  38 10. Значение выражения 40 – (26 – 3 • 5) равно  65  29  19  39 11. Число 32 больше 8  на 4  на 14  на 40  на 24 12. Сравни величины длины 4 см и 2 дм  4 см = 2 дм  4 см lt; 2 дм  4 см gt; 2 дм 13. Сравни величины длины 1м и 25 см  1 м = 25 см  1 м gt; 25 см  1 м lt; 25 см 14. Периметр (сумма длин сторон) квадрата со стороной 7 см равен  21 см  49 см  14 см  28 см 15. Витрину магазина украшают 9 кукол, а машинок в 3 раза больше. Сколько машинок украшают витрину?  12  6  27  36 16. У Зои было 100 рублей. Она купила сметану за 36 рублей, масло за 24 рубля. На остальные деньги Зоя купила колбасу. Сколько стоит колбаса?  60  40  12  80 17. Корень уравнения х : 9 = 6 равен  63  3  15  54 18. На кустике было 7 ягод клубники. 4 ягоды поспели. Сколько ягод на кустике?  11  7  0

Автор: Гость