1. Представь число 54 в виде суммы разрядных слагаемых 20 + 54 50 + 4 40 + 14 58-4 2. Сравни числа 95 и 105 95 = 105 95 lt; 105 95 gt;105 3. Разность чисел 54 и 28 равна 16 36 82 26 4. Частное чисел 48 и 6...
Математика
1. Представь число 54 в виде суммы разрядных слагаемых 20 + 54 50 + 4 40 + 14 58-4 2. Сравни числа 95 и 105 95 = 105 95 lt; 105 95 gt;105 3. Разность чисел 54 и 28 равна 16 36 82 26 4. Частное чисел 48 и 6 равно 8 6 54 42 5. Произведение чисел 9 и 5 равно 14 4 45 6. Сумма чисел 56 и 17 равна 72 63 73 7. Число 28 больше 4 в 7 раз в 24 раза в 32 раза в 9 раз 8. Найди другое слагаемое, если сумма двух чисел равна 48, а одно из слагаемых равно 16. 32 64 21 3 9. Значение выражения 5 • 4 + 3 • 6 равно 123 66 4 38 10. Значение выражения 40 – (26 – 3 • 5) равно 65 29 19 39 11. Число 32 больше 8 на 4 на 14 на 40 на 24 12. Сравни величины длины 4 см и 2 дм 4 см = 2 дм 4 см lt; 2 дм 4 см gt; 2 дм 13. Сравни величины длины 1м и 25 см 1 м = 25 см 1 м gt; 25 см 1 м lt; 25 см 14. Периметр (сумма длин сторон) квадрата со стороной 7 см равен 21 см 49 см 14 см 28 см 15. Витрину магазина украшают 9 кукол, а машинок в 3 раза больше. Сколько машинок украшают витрину? 12 6 27 36 16. У Зои было 100 рублей. Она купила сметану за 36 рублей, масло за 24 рубля. На остальные деньги Зоя купила колбасу. Сколько стоит колбаса? 60 40 12 80 17. Корень уравнения х : 9 = 6 равен 63 3 15 54 18. На кустике было 7 ягод клубники. 4 ягоды поспели. Сколько ягод на кустике? 11 7 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)50+4 2)95<105 3)26 4)8 5)45 6)73 7)7 раз 8)32 9)38 10)29 11)на 24 12)4см<2дм 13)1м>25см 14)28см 15)27 16)40 17)54 18)7
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