1.Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными 1/4х-1/2у=-1 к виду линейной функции у=kx+m 2. Постройте график полученный в п. 1 линейной функции. По графику определите: а) координаты точек пересечения графика с осями ...

Алгебра

1.Преобразуйте линейное уравнение с двумя переменными 1/4х-1/2у=-1 к виду линейной функции у=kx+m 2. Постройте график полученный в п. 1 линейной функции. По графику определите: а) координаты точек пересечения графика с осями координат б) значение функции при х= -2; -1; 2 в) значение аргумента, если у=-3; 1; 4;

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