1. При электролизе на инертных электродах водного раствора нитрата серебра на кат??де выделяется: а) водород; б) кислород; в) оксид азота (2); г) серебро. Составьте схему электролиза раствора этой соли.
Химия
1. При электролизе на инертных электродах водного раствора нитрата серебра на кат??де выделяется: а) водород; б) кислород; в) оксид азота (2); г) серебро. Составьте схему электролиза раствора этой соли.
Ответ(ы):
Гость:
ответ:г) серебро. Электролиз раствора соли нитрата серебра (AgNO3):(-) К: Ag+, H2O.(+) А: NO3- , H2O. (-) К: Ag+ + e-= Ag0;(+) A: 2H2O – 4e- = O2↑+4H+4AgNO3+2H2O=4Ag+4HNO3+O2
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