1. При электролизе на инертных электродах водного раствора нитрата серебра на кат??де выделяется: а) водород; б) кислород; в) оксид азота (2); г) серебро. Составьте схему электролиза раствора этой соли.

Химия

1. При электролизе на инертных электродах водного раствора нитрата серебра на кат??де выделяется: а) водород; б) кислород; в) оксид азота (2); г) серебро. Составьте схему электролиза раствора этой соли.

Автор: Гость