1. При каком угле падения падающий и отраженный лучи составляют между собой прямой угол? ( C объяснением). 2. Фокусные расстояния трех линз соответственно равны 1.25 м ; 0.5 м ; 0.04 м. У какой линзы оптическая сила больше? 3...

Физика

1. При каком угле падения падающий и отраженный лучи составляют между собой прямой угол? ( C объяснением). 2. Фокусные расстояния трех линз соответственно равны 1.25 м ; 0.5 м ; 0.04 м. У какой линзы оптическая сила больше? 3. Оптическая сила линзы 5 дптр. Вычислите ее фокусное расстояние. Какая это линза - рассеивающая или собирающая?

Автор: Гость