1. При каком угле падения падающий и отраженный лучи составляют между собой прямой угол? ( C объяснением). 2. Фокусные расстояния трех линз соответственно равны 1.25 м ; 0.5 м ; 0.04 м. У какой линзы оптическая сила больше? 3...
Физика
1. При каком угле падения падающий и отраженный лучи составляют между собой прямой угол? ( C объяснением). 2. Фокусные расстояния трех линз соответственно равны 1.25 м ; 0.5 м ; 0.04 м. У какой линзы оптическая сила больше? 3. Оптическая сила линзы 5 дптр. Вычислите ее фокусное расстояние. Какая это линза - рассеивающая или собирающая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) дано a+b=90 a- ? по закону отражение a=b a+b=2*a=90 a=90/2=45 Ответ a=45 2) оптическая сила D=1/F чем меньше F тем больше D D3=1/F3=1/0,04=25 дптр - максимальная 3) дано D=5дптр F=1/D=1/5=0,2 м ответ F=0,2 м
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