1) При опылении двух растений фигурной фасоли с пазушными цветками получили в F1 25% особей с верхушечными цветками (bb). Каковы генотипы родителей? 1) Bb * BB 2) BB * bb 3) Bb * Bb 4) BB * BB 2) . Каков генотип с...

1) При опылении двух растений фигурной фасоли с пазушными цветками получили в F1 25% особей с верхушечными цветками (bb). Каковы генотипы родителей? 1) Bb * BB 2) BB * bb 3) Bb * Bb 4) BB * BB 2) . Каков генотип серого кролика, если при многократном скрещивании его с гетерозиготной серой самкой всё их потомство было серым? 1) аа 2) Аа 3) АА 4) ААа 3) Особь, гомозиготная по одной паре рецессивных аллелей, имеет генотип 1) AaBb 2) AABb 3) AABB 4) аaBb