1. При продаже товаров и услуг в долг, в кредит деньги выполняют функцию: а) меры стоимости; б) ср-во обращения; в) ср-во платежа; г) сокровища; д) мировых денег 2 . В качестве измерителя стоимости деньги должны быт...

Разное
1. При продаже товаров и услуг в долг, в кредит деньги выполняют функцию: а) меры стоимости; б) ср-во обращения; в) ср-во платежа; г) сокровища; д) мировых денег 2 . В качестве измерителя стоимости деньги должны быть: а) наличными; б) идеальными, мысленно представляемыми; в) бумажными г) символическими 3. Деньги как ср-во обращения в современных условиях являются: а) наличными; б) идеальными, мысленно представляемыми; в) реальными, золотыми; г) нет правильного ответа 4. Американский доллар привлекает людей: а) своей способностью свободно обмениваться на товары и услуги во многих странах мира; б) высокой покупательной способностью; в) стабильностью своей ценности; г) все ответы верны; 5. Какую из денежных функций выполняет вексель: а) измерителя стоимости; б) ср-во обращения; в) сокровища; г) ср-ва платежа; д) мировых денег
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ты точно все верно сделал?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Помогите, пожалуйста.
Ответить
Разное
Во сколько заканчивается 8 урок с 08:30?
Ответить
Разное
Как зовут играющих во дворе и какого цвета предметы им принадлежат
Ответить
Разное
Придумать продолжение былины о Добрыне Никитиче по плану : 1 ) Добрыня выезжает в чисто поле на добром коне . 2) Змей Горыныч преследует Добрыню . ...
Ответить
Разное
План к стихотворению сказка о мертвоц царице и о семи богатырей
Ответить
Разное
Пачему в газах и жидкостях диффузия протекает быстрее чем в твёрдых телах?
Ответить
Разное
Этот музыкальный термин переводится как "начало", "открытие" а)увертюра,б)лад,в)мелодия,г)ритм?????СРОЧНО
Ответить
Разное
Купили дюжину (12 шт) носовых платков по 1 р за штуку , 4 пары носков по 4 р. за пару и 2 майки по 10 р штуку за штуку . Сколько денег заплатили ...
Ответить
Разное
Назви річок якими проходить державний кордон України
Ответить
Разное
Длина прямоугольника 6 см.сделай такой же чертеж.что нужно узнать,чтобы провести окружность?
Ответить