1. При продаже товаров и услуг в долг, в кредит деньги выполняют функцию: а) меры стоимости; б) ср-во обращения; в) ср-во платежа; г) сокровища; д) мировых денег 2 . В качестве измерителя стоимости деньги должны быт...

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1. При продаже товаров и услуг в долг, в кредит деньги выполняют функцию: а) меры стоимости; б) ср-во обращения; в) ср-во платежа; г) сокровища; д) мировых денег 2 . В качестве измерителя стоимости деньги должны быть: а) наличными; б) идеальными, мысленно представляемыми; в) бумажными г) символическими 3. Деньги как ср-во обращения в современных условиях являются: а) наличными; б) идеальными, мысленно представляемыми; в) реальными, золотыми; г) нет правильного ответа 4. Американский доллар привлекает людей: а) своей способностью свободно обмениваться на товары и услуги во многих странах мира; б) высокой покупательной способностью; в) стабильностью своей ценности; г) все ответы верны; 5. Какую из денежных функций выполняет вексель: а) измерителя стоимости; б) ср-во обращения; в) сокровища; г) ср-ва платежа; д) мировых денег

Автор: Гость