1.При розчиненні суміши алюмінію,золота та міді в концентрованій нітратній кислоті утворилося 0,112 л(н.у) NO2 та 2,065 г нерозчиного залишку. При розчиненні такої ж маси вихідної суміши в хлоридній кислоті одержали 1,344 л(н.у...

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Смесь(Al,Cu,Au) V(NO2)=0,112 л m(ост.)=2,065 г V(H2)=1,344 л w-? Решение: При введении смесь в концентрированную азотную кислоту, прореагирует только медь. Алюминий в конц. азотке пассивируется. А золото просто не реагирует. При введении смесь в хлороводород будет реагировать только алюминий, т.к. медь и золото в ряду активности стоят за водородом. 1) Cu+4HNO3(к)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O в осадке останется смесь Al и Au=2,065 г 2) 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑ объем водорода=1,344 л Начнем с меди: n(NO2)=V(NO2)/Vm=0,112(л)/22,4(л/моль)=0,005 моль Vm=22,4 л/моль - молярный объем Из реакции (1) следует: n(Cu)/n(NO2)=1/2 ⇒ n(Cu)=0,0025 моль m(Cu)=64(г/моль)*0,0025(моль)=0,16 (г) Чтобы найти массу общей смеси, нужно к массе остатка(из 1-ой р-ции) прибавить массу растворившейся меди: m(смеси)=0,16(г)+2,065(г)=2,225 (г) w(Cu)=0,16(г)/2,225(г)=0,072 (7,2%) Далее рассчитаем массу алюминия: n(H2)=1,344(л)/22,4(л/моль)=0,06 моль Из реакции (2) следует: n(H2)/n(Al)=3/2 ⇒ n(Al)=2*n(H2)/3=2*0,06(моль)/3=0,04 моль m(Al)=0,04*27=1,08 (г) w(Al)=1,08(г)/2,225(г)=0,485 (48,5%) w(Au)=100-48,5-7,2=44,3% Ответ:w(Cu)=7,2%; w(Al)=48,5%; w(Au)=44,3%.