1) Прямая АС - касательная к окружности в точке С. Точка О - центр окружности. Если АС=5, а АО=13, то радиус окружности равен...Ответ. 2) Точка А расположена вне окружности. АВ - касательная к окружности в точке В. АС - секуща...

Геометрия
1) Прямая АС - касательная к окружности в точке С. Точка О - центр окружности. Если АС=5, а АО=13, то радиус окружности равен...Ответ. 2) Точка А расположена вне окружности. АВ - касательная к окружности в точке В. АС - секущая, проходящая через центр окружности-точку О(О∈АС). Если АО=24, а АВ=12, то величина угла ВОС...Ответ. Надеюсь на вашу помощь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 находишь по теореме пифагора, т.к треугольник АОС прямоугольный угол ОСА =90 по свойству радиуса проведённого в точку касания ОС2=АО2-СА2 ОС2=169-25 ОС2=144 ОС=12
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