1) Прямая АС - касательная к окружности в точке С. Точка О - центр окружности. Если АС=5, а АО=13, то радиус окружности равен...Ответ. 2) Точка А расположена вне окружности. АВ - касательная к окружности в точке В. АС - секуща...

Геометрия

1) Прямая АС - касательная к окружности в точке С. Точка О - центр окружности. Если АС=5, а АО=13, то радиус окружности равен...Ответ. 2) Точка А расположена вне окружности. АВ - касательная к окружности в точке В. АС - секущая, проходящая через центр окружности-точку О(О∈АС). Если АО=24, а АВ=12, то величина угла ВОС...Ответ. Надеюсь на вашу помощь.

Автор: Гость