Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
1 пример на соединительную реакцию с образованием кислоты и 1 пример с образованием основания
1 пример на соединительную реакцию с образованием кислоты и 1 пример с образованием основания
Ответ(ы):
Ответил Гость:
SO3+H2O=H2SO4 Na2O+H2O=2NaOH
Похожие вопросы
Подскажите имена к отчеству Кириллович, но что бы подходило едеально
Являются ли слова галантерея и галантный однокоренными ?
Выпишите из орфографического словаря 10 слов с орфограммой#5.составьте и запишите 3 придложения с этими словами
нужно 3 примыкания и три управления
Значение разности двух чисел равно 95. Чему будет равно значение разности, если к уменьшаемому прибавить число 18, а из вычитаемого вычесть число 7...
Для чего человек изучает природу
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!умоляяяю!!!!!! Определите какой год был раньше 40 г.до н.э или 40 г.н.э.Насколько ранше.Какой год был ...
Что образуется при взаимодействии соли с оксидами?
(5 29 - 3 56) * 0.36 - 0.1
Бросаем игральную кость . Вычислить вероятность событий а) выпало очко 3,б) выпало составное число,в) выпало очко 7
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск