1 пример на соединительную реакцию с образованием кислоты и 1 пример с образованием основания

1 пример на соединительную реакцию с образованием кислоты и 1 пример с образованием основания

Ответ(ы):

Ответил Гость:
SO3+H2O=H2SO4 Na2O+H2O=2NaOH
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