1)Присвоить переменным a,b,c значения 10,20,30. 2)Что является результатом выполнения о??ератора: Write(a) Write('a') Write('a=',a) 3)Каким образом можно вывести на экран число в формате с фиксированной запятой? 4)Дан фра...

Гость: Гость:

1. a:=10; b:=20; c:=30; 2. При write(a) - выведется на экран просто значение а; При write('a') - выведется просто буква "а"; При write('a=', a) - выведется на экран, например: a=10 3. Чтобы вывести на экран число с фиксированной запятой нужно написать write(a:0:3). a - должна быть вещественного типа. 3 - означает три знака после запятой, поэтому если у вас число 1.2758234, то будет выведено на экран 1.275 4. a = 1; b = 11; 5. program pl; var a, b : integer; s, p : real; begin writeln("Введите первую сторону прямоугольника:"); readln(a); writeln("Введите вторую сторону прямоугольника:"); readln(b); p = 2*(a+b); s = a*b; writeln("Площадь прямоугольника равна:", s); writeln("Периметр прямоугольника равен:", p); end.