1. признаки отряда журавлеобразных ( не обязательно) 2. особенности конечностей журавлей и описание

Гость: Гость:

1)Птицы,размер которых колеблется от 15 см до 2 м.Распростронены по всему миру за исключением арктических и антарктических районов.Большинство птиц питается животной пищей:насекомыми,грызунами,мелкими рептилиями и амфибиями,рыбой,моллюсками и т.д.,хотя есть представители включающие в свой рацион и растительную пищу Гнездятся в основном на деревьях(трубачи,кариамовые,солнечные цапли)либо на земле(дрофы,арамы,журавлиные,пастушковые). 2)Ноги длинные,пакрытые достаточно длинными чашуйкими,цевка удлинена. Пальцев 4: крепкие относительно короткие и толстые, задний палец мал и не служит для опоры(что можно увидеть по следу,оставленным журавлём).