1 прочитай условие задачи 96 кг овсяного печенья разложили в коробки по 6 кг а 88 кг к??екера- в коробки по 4 кг 2 используя условие выбери ответ на каждый вопрос и впиши кружок его номер 1 сколько коробок крекера 2 сколько кор...

Математика

1 прочитай условие задачи 96 кг овсяного печенья разложили в коробки по 6 кг а 88 кг к??екера- в коробки по 4 кг 2 используя условие выбери ответ на каждый вопрос и впиши кружок его номер 1 сколько коробок крекера 2 сколько коробок овсяного печенья 3 сколько всего коробок овсяного печенья и крекера 4 сколько килограммов овсяного печенья в 4 коробоках 5 на сколько больше коробок с крекером чем с печеньем 6 на сколько меньше килограммов крекера в одной коробке чем овсяного печенья в 6 коробках

Автор: Гость