1 прочитай условие задачи 96 кг овсяного печенья разложили в коробки по 6 кг а 88 кг к??екера- в коробки по 4 кг 2 используя условие выбери ответ на каждый вопрос и впиши кружок его номер 1 сколько коробок крекера 2 сколько кор...
Математика
1 прочитай условие задачи 96 кг овсяного печенья разложили в коробки по 6 кг а 88 кг к??екера- в коробки по 4 кг 2 используя условие выбери ответ на каждый вопрос и впиши кружок его номер 1 сколько коробок крекера 2 сколько коробок овсяного печенья 3 сколько всего коробок овсяного печенья и крекера 4 сколько килограммов овсяного печенья в 4 коробоках 5 на сколько больше коробок с крекером чем с печеньем 6 на сколько меньше килограммов крекера в одной коробке чем овсяного печенья в 6 коробках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 22 коробки крекера. 2) 16 коробок овсяного печенья 3) 38 коробок крекера и овсяного печенья 4) ..... 5) коробок с крекером больше на 6 коробок, чем коробок овсяного печенья 6).....
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