1.Прочитайте Море смеялось. Под (...) лёгк... порывом знойн... ветра оно улыбалось голу??ому небу. На море с (...)весёл... плеском носились волны и набегали одна за другой на (...) песчан... берег Волны сбрасывали на песок (.....

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1.Прочитайте Море смеялось. Под (...) лёгк... порывом знойн... ветра оно улыбалось голу??ому небу. На море с (...)весёл... плеском носились волны и набегали одна за другой на (...) песчан... берег Волны сбрасывали на песок (...)бел.. пену.Онабыстро таяла на (...)горяч... песке.Чайки лениво качались на волнах,без криков,без (...) обычн... шума 2.Спишите, вставьте окончания прилагательных. В скобках напишите вопросы. 3.Подчеркните прилагательные вместе стеми существительными,с которыми они связаны по смыслу.Опредилите род,число и падеж прилагательных. 4. Подчеркните главные члены предложения в первом и втором предложениях.Найдите слова употреблённые в переносном значении. Прошу помогите 45 баллов!!!!!

Автор: Гость