1) Прочитайте предложения, найдите в каждом из них сказуемое и расскажите, как вы о??ределили его тип. Спишите, объясняя написание слов со скобками и пропущенными буквами. Подчеркните грамматические основы предложений. 1. Зав...

Гость: Гость:

1. Завирайка (подлежащее) всю дорогу не мог успокоитЬся (орфограмма: что сделатЬ?; не мог успокоиться - составное глагольное сказуемое) и отчаянно-весело лаял (суффикс я; простое глагольное сказуемое) (А. Куприн). 2. ВЕтЕринар (орфограмма: «безударная гласная» - это словарное слово; подлежащее) в конце концов, соглАсился (орфограмма: безударная гласная в корне слова, проверочное слово - соглАсие) лечить (согласился лечить – составное глагольное сказуемое) зайца (К. Паустовский). 3. Я (подлежащее) начал его раССпрашивать (орфограмма: приставки –рас и –с; начал расспрашивать - составное глагольное сказуемое) об образе жизни на водах и о примечательных (приставка при) лицах (М. Лермонтов). 4. Вот с этого времени (суффикс – ен) мы (подлежащее) опять стали часто встречатЬся (орфограмма: что делатЬ?; стали встречаться – составное глагольное сказуемое). 5. Мой ответ (подлежащее) может раССтроить (орфограмма: приставка раС, корень Строи; может расстроить – составное глагольное сказуемое) вас. Простое глагольное сказуемое – отвечает на вопрос что делал? что делает? что будет делать? и имеет способ выражения ГЛАГОЛ (лаял). Составное глагольное сказуемое - отвечает на вопрос что делал? что делает? что будет делать? и имеет способ выражения ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ+ИНФИНИТИВ (не мог +успокоиться, согласился +лечить; начал +расспрашивать; стали +встречаться; может +расстроить). Подлежащее подчеркнуть одной чертой, сказуемое (простое, составное глагольное сказуемое) – двойной чертой. 2) Из предложения 3 выпишите словосочетания, составьте их схемы и определите вид подчинительной связи. 1) расспрашивать его (главное слово «расспрашивать», ставим над ним крестик, ведем стрелку с вопросом «кого?» к местоимению «его» (в.п.), вид подчинительной связи - УПРАВЛЕНИЕ); 2) расспрашивать об образе (главное слово «расспрашивать», ставим над ним крестик, ведем стрелку с вопросом «о чем?» к существительному «об образе» (п.п.), вид подчинительной связи УПРАВЛЕНИЕ); 3) об образе жизни (главное слово «об образе» (п.п.), ставим над ним крестик, ведем стрелку с вопросом «чего?» к существительному жизни (р.п.), вид подчинительной связи -УПРАВЛЕНИЕ); 4) жизни на водах (главное слово «жизни» (р.п.), ставим над ним крестик, ведем стрелку с вопросом «где?» к существительному «водах» (п.п.), вид подчинительной связи - УПРАВЛЕНИЕ); 5) о примечательных лицах (главное слово «лицах», ставим над ним крестик, ведем стрелку с вопросом «каких?» к прилагательному «примечательных» (ср. р, мн. ч., п.п.), вид подчинительной связи - СОГЛАСОВАНИЕ); 6) начал расспрашивать (главное слово «начал», ставим над ним крестик, ведем стрелку с вопросом «что делать?» к глаголу «расспрашивать», вид подчинительной связи - ПРИМЫКАНИЕ).