1.Прочитайте текст найдите числительные охарактеризуйте их по составу. Какие из н??х включены в составные числительные? 2.спишите заметку, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. В каком предложении пропущена запятая? Г...

Русский язык

1.Прочитайте текст найдите числительные охарактеризуйте их по составу. Какие из н??х включены в составные числительные? 2.спишите заметку, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. В каком предложении пропущена запятая? Графически объясните её постановку. Это интересно Делая в с...кунду до тысячи шестисот взмахов стр...коза может л...тать со скор...стью до ста к...лометров в час! Кроме того, она ловко ман...врирует. Рядом со стр...козой даже лё...кая баб...чка каж...тся громоз...кой и (не)уклюжей.

Автор: Гость