1.Прочитайте текст найдите числительные охарактеризуйте их по составу. Какие из н??х включены в составные числительные? 2.спишите заметку, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. В каком предложении пропущена запятая? Г...
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1.Прочитайте текст найдите числительные охарактеризуйте их по составу. Какие из н??х включены в составные числительные? 2.спишите заметку, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. В каком предложении пропущена запятая? Графически объясните её постановку. Это интересно Делая в с...кунду до тысячи шестисот взмахов стр...коза может л...тать со скор...стью до ста к...лометров в час! Кроме того, она ловко ман...врирует. Рядом со стр...козой даже лё...кая баб...чка каж...тся громоз...кой и (не)уклюжей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 Делая в с.е.кунду до тысячи шестисот взмахов(деепричастный оборот(тире с точкой) ) ,стр..е.коза (стрекот)может л...етать (полет)со скор.о..стью (непров)до ста к.и..лометров (словарное слово) в час! Кроме того, она ловко мане...врирует(маневр). Рядом со стр...екозой даже лё..г.кая(легок) бабо...чка(словарное слово) каж.е..тся(глагол 1 спряжения) громоз..д.кой(словарное слово) и неуклюжей (без "не" не употребляется).
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