1) Прочитайте текст. Устно определите падеж существительных. Наступили первые ос??нние заморо...ки. С ни...корослых КУСТОВ начинает и...чезать багряная листва. С деревьев бе...конечным ДОЖДЁМ осыпаются листья. Ра...щедрилась к...
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1) Прочитайте текст. Устно определите падеж существительных. Наступили первые ос??нние заморо...ки. С ни...корослых КУСТОВ начинает и...чезать багряная листва. С деревьев бе...конечным ДОЖДЁМ осыпаются листья. Ра...щедрилась красавица осень НА КРАСКИ! Реже стали расп...вать в...сёлые песни птицы. Они готовятся к отлёту НА ЮГ.⁴ Ранним утром и поз...ним вечером лё...кий морозец бе...пощаден к ним. Птицам ст...новится и холодно, и голодно. Не жалуются на бе...кормицу в эту пору только дрозды. С большимы АП...ЕТИТОМ набрасываются они на сочные грозд...я рябины. Но всё чаще по ночам изморо...ъ бе...шумно окутывает и ДЕРЕВЬЯ. 2) Спишите, вставляя пропущенные буквы. 3) Выпишите из текста выделенные имена существительные в косвенных падежах, укажите их начальную форму, постоянные и непостоянные признаки. Образец: с кустов: н. ф. - куст; нариц., неодуш., м. р., 2-е скл., в Р. п. мн. ч.
Ответ(ы):
Гость:
Наступили первые осенние заморозки. С низкорослых кустов начинает исчезать багряная листва. С деревьев бесконечным дождём осыпаются листья. Расщедрилась красавица осень на краски! Реже стали распевать весёлые песни птицы. Они готовятся к отлёту на юг. Ранним утром и поздним вечером лёгкий морозец беспощаден к ним. Птицам становится и холодно, и голодно. Не жалуются на бескормицу в эту пору только дрозды. С большим аппетитом набрасываются они на сочные гроздья рябины. Но всё чаще по ночам изморозь бесшумно окутывает и деревья. Дождём – н.ф – дождь, нариц, неодуш, м.р, 2 скл, в Т.п, ед.ч На краски – н.ф – краска; нариц, неодуш, ж.р, 1 скл, в В.п, мн.ч На юг – н.ф – юг, нариц, неодуш, м.р, 2 скл, в В.п, ед.ч С аппетитом – н.ф – аппетит, нариц, неодуш, м.р, 2 скл, в Т.п, ед.ч Деревья – н.ф – дерево, нариц, неодуш, ср.р, 2 скл, в В.п, мн.ч Они(подлежащее, местоимение) готовятся(сказуемое, глагол) к отлёту(дополнение, сущ.+предлог) на юг(обстоятельство, сущ.+предлог). (Повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, двусоставное)
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