1) Прочитай задачу.сколько лет твоему отцу?-спросили у Пети.Он ответил так: я втрое моложе папы, но зато втрое старше своей сестры, а папе и сестре вм есте 50 лет. Сколько лет отцу? 2) Реши задачу алгебраически...
1) Прочитай задачу.сколько лет твоему отцу?-спросили у Пети.Он ответил так: я втрое моложе папы, но зато втрое старше своей сестры, а папе и сестре вм есте 50 лет. Сколько лет отцу? 2) Реши задачу алгебраически. 3) Найди арифметическое решение задачи.Сделай краткую запись задачи в виде схемы.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сестра-х Значит Петя - 3х Значит папа - 9 х х + 9х = 50 10х = 50 х = 50 : 10 х =5 (лет) - сестре 3х = 15 (лет) - Пете 9х = 45 (лет) - папе Ответ : Папе 45 лет