1) Прочитай задачу.сколько лет твоему отцу?-спросили у Пети.Он ответил так: я втрое моложе папы, но зато втрое старше своей сестры, а папе и сестре вм есте 50 лет. Сколько лет отцу? 2) Реши задачу алгебраически. 3) Найди арифметическое решение задачи.Сделай краткую запись задачи в виде схемы.