1. Продолжите ряды сложных слов, в состав которых входят данные местоимения всевозможный, самодельный. 2. Объясните значение фразеологических оборотов с возвратным местоим ением себя и составьте с ними предложения. Пр...

1. Продолжите ряды сложных слов, в состав которых входят данные местоимения всевозможный, самодельный. 2. Объясните значение фразеологических оборотов с возвратным местоим ением себя и составьте с ними предложения. Продолжите ряд устойчивых выражений с этим местоимением. Уйти в себя; выйти из себя. 3. С данными словосочетаниями составьте предложения, укажите различия в употреблении местоимений такой и таков. Какое слово соответствует им в украинском языке? Таково решение, такое решение; таковы люди, такие люди. 4. Приведите примеры загадок, которые бы начинались вопросительными местоимениями. 5. Назовите пословицы и поговорки, которые начинаются относительными местоимениями. 6. Придумайте и запишите лингвистическую сказку о превращениях местоимений с приставками не- и ни-. 7. Подберите слова, в которых «спрятаны» местоимения. 8. Придумайте и запишите предложения, которые помогут понять смысл данных. Определите разряды местоимений. ... Каждая мать хотела бы иметь такого сына. ... В такую ночь невозможно уснуть. ... Несколько лет прошло с той далекой поры