1) Прокомментируйте фразу: «Для нашего поколения был очень труден хлеб детства». К какому поколению принадлежит писатель? Что вы знаете о годах его де тства? 2) Сопоставьте годы детства В. Распутина с вашими. Есть ли в них что-либо общее, знакомое и понятное вам? Что вам трудно себе представить и почему?